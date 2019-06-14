В Абзелиловском районе чиновник незаконно оформил служебное жилье на себя

В Башкирии чиновнику придется вернуть государству коттедж, построенный на бюджетные деньги. Суд удовлетворил иск прокуратуры, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как пояснили в ведомстве, бывший глава Абзелиловского района незаконно получил дом площадью 200 квадратных метров. В 2009 году, когда он еще занимал эту должность, мужчина написал заявление о предоставлении ему служебного жилья.

Специально для него был построен дом за 2,5 млн рублей. В 2015 году сельсовет подписал с ним договор социального найма, дающий право на приватизацию, хотя нуждающимся в улучшении жилищных условий чиновник не был. В конце 2016 года супруга экс-главы оформила дом в собственность. Позже главу Аскаровского сельсовета, заключившего договор соцнайма с главой района, признали виновным в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. На основании этого прокуроры потребовали вернуть коттедж муниципалитету.