В Абзелиловском районе чиновник незаконно оформил служебное жилье на себя
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В Башкирии чиновнику придется вернуть государству коттедж, построенный на бюджетные деньги. Суд удовлетворил иск прокуратуры, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как пояснили в ведомстве, бывший глава Абзелиловского района незаконно получил дом площадью 200 квадратных метров. В 2009 году, когда он еще занимал эту должность, мужчина написал заявление о предоставлении ему служебного жилья.
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