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Тагир Ибрагимов покинул пост гендиректора ХК «Салават Юлаев»

Добавлено: 10.01.19
Просмотров: 154
Рубрика: Спорт
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Тагир Ибрагимов покинул пост гендиректора ХК «Салават Юлаев»
Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на свой источник, он ушел с должности вчера. Комментариев от клуба пока не было.

Тагир Ибрагимов занимал пост гендиректора СЮ с марта 2017 года. Напомним, уфимский клуб начал домашнюю серию игр КХЛ 2019 года с двух крупных побед.

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