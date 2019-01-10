Тагир Ибрагимов покинул пост гендиректора ХК «Салават Юлаев»
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Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на свой источник, он ушел с должности вчера. Комментариев от клуба пока не было.
Тагир Ибрагимов занимал пост гендиректора СЮ с марта 2017 года. Напомним, уфимский клуб начал домашнюю серию игр КХЛ 2019 года с двух крупных побед.
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Тагир Ибрагимов занимал пост гендиректора СЮ с марта 2017 года. Напомним, уфимский клуб начал домашнюю серию игр КХЛ 2019 года с двух крупных побед.
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