В Башкирии утвердили правительственные цены на жилье
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии утвердили цены на жилье за второй квартал 2019 года. Эти показатели далеки от рыночных цен, но они нужны правительствую, чтобы рассчитать субсидии на улучшение жилищных условий, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Башкирии утвердили цены на жилье по городам и районам
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Образование
Руководство Уфы утвердило минимальную стоимость школьного питания
Происшествия
В Аскинском районе на детей не оформлялось жилье купленное на материнский капитал
Общество
В Уфе снизилась стоимость проезда на одном из маршрутов
Экономика
В Башкирии утвердили новые тарифы на проезд в автобусах
Экономика
В Уфе поползли вверх цены на дизтопливо
Экономика
В Башкирии стали известны цены на жилье в городах и районах
Общество
В Башкирии утвердили цены на жилье по городам и районам
Здравоохранение
В Туймазах, Дюртюлях, Бирске и в Уфе (Затон) построят новые поликлиники и хирургические корпуса