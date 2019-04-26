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В Башкирии утвердили правительственные цены на жилье

Добавлено: 26.04.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Новости
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В Башкирии утвердили правительственные цены на жилье

В Башкирии утвердили цены на жилье за второй квартал 2019 года. Эти показатели далеки от рыночных цен, но они нужны правительствую, чтобы рассчитать субсидии на улучшение жилищных условий, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии утвердили цены на жилье по городам и районам

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В Башкирии утвердили цены на жилье по городам и районам
Стоимость одного квадратного метра разнится в зависимости от города и района. В Уфа «квадрат» стоит 41 255 рублей; Агидели – 28 436 рублей; Кумертау – 33 865; Межгорье – 24 838; Нефтекамске – 35 000; Октябрьском – 38 424; Салавате – 34 062; Сибае – 33 470; Стерлитамаке – 38 453; Баймаке – 30 372; Белебее – 33 013; Белорецке – 34 362; Бирске – 35 415; Благовещенске – 36 500; Давлеканово – 32 004; Дюртюлях – 33 924; Ишимбае – 35 105; Мелеузе – 37 120; Туймазах – 39 311; Учалах – 37 585; Янауле – 33 085.

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