В Башкирии утвердили правительственные цены на жилье

В Башкирии утвердили цены на жилье за второй квартал 2019 года. Эти показатели далеки от рыночных цен, но они нужны правительствую, чтобы рассчитать субсидии на улучшение жилищных условий, сообщает сайт Newsbash.ru.



Стоимость одного квадратного метра разнится в зависимости от города и района. В Уфа «квадрат» стоит 41 255 рублей; Агидели – 28 436 рублей; Кумертау – 33 865; Межгорье – 24 838; Нефтекамске – 35 000; Октябрьском – 38 424; Салавате – 34 062; Сибае – 33 470; Стерлитамаке – 38 453; Баймаке – 30 372; Белебее – 33 013; Белорецке – 34 362; Бирске – 35 415; Благовещенске – 36 500; Давлеканово – 32 004; Дюртюлях – 33 924; Ишимбае – 35 105; Мелеузе – 37 120; Туймазах – 39 311; Учалах – 37 585; Янауле – 33 085.