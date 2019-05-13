В Уфе пройдет Нефтегазохимический форум
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С 21 по 24 мая в Уфе на площадке ВДНХ состоится Нефтегазохимический форум и Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии», сообщает сайт Newsbash.ru.
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Спикерами станут академики РАН, ученые, руководители промышленных холдингов, отраслевых министерств и комитетов, генеральные директора предприятий, эксперты ассоциаций и отраслевых союзов.
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