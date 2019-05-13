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В Уфе пройдет Нефтегазохимический форум

Добавлено: 13.05.19
Просмотров: 40
Рубрика: Экономика
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В Уфе пройдет Нефтегазохимический форум

С 21 по 24 мая в Уфе на площадке ВДНХ состоится Нефтегазохимический форум и Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии», сообщает сайт Newsbash.ru.

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В рамках форума запланировано около 30 деловых мероприятий, предусмотрена секция по государственной политике в области цифровизации нефтегазового сектора экономики.

Спикерами станут академики РАН, ученые, руководители промышленных холдингов, отраслевых министерств и комитетов, генеральные директора предприятий, эксперты ассоциаций и отраслевых союзов.

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