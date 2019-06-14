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В Давлекановском районе построят комбикормовый завод

Добавлено: 14.06.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Давлекановский район
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В Давлекановском районе построят комбикормовый завод

На базе Давлекановского комбината хлебопродуктов №1 создадут комбикормовый завод, увеличив производственные мощности по приемке и переработке сырья, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии Давлекановский комбинат хлебопродуктов №1 пополнил список участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

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Сумма инвестиций составит 1,1 млрд рублей. В качестве результата указывается оптимизация кормовой базы животных и снижение себестоимости производимого мяса.Инвестору власти готовы предоставить налоговые льготы. Кроме того, им компенсируют часть затрат на покупку оборудования.

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