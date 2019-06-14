В Давлекановском районе построят комбикормовый завод
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На базе Давлекановского комбината хлебопродуктов №1 создадут комбикормовый завод, увеличив производственные мощности по приемке и переработке сырья, сообщает сайт Newsbash.ru.
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