В Давлекановском районе построят комбикормовый завод

На базе Давлекановского комбината хлебопродуктов №1 создадут комбикормовый завод, увеличив производственные мощности по приемке и переработке сырья, сообщает сайт Newsbash.ru.



Сумма инвестиций составит 1,1 млрд рублей. В качестве результата указывается оптимизация кормовой базы животных и снижение себестоимости производимого мяса.Инвестору власти готовы предоставить налоговые льготы. Кроме того, им компенсируют часть затрат на покупку оборудования.