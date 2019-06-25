Районы Башкирии рассчитывают на субсидию из федерального бюджета на развитие своих территорий

На комплексное развитие сельских территорий муниципалитеты Башкирии подали заявки на сумму 15,6 млрд рублей. Именно на такую сумму из федерального бюджета субъекты региона претендуют в рамках госпрограммы. К тому же, 2,1 млрд рублей они получат из республиканского бюджета, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщил на прошедшей оперативке в правительстве и.о. вице-премьера – министра сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, обобщенная заявка республиканского Минсельхоза сформирована по шести направлениям на 2020-2022 годы. Сюда вошли вопросы развития жилищного строительства, обустройства уличных сетей водоснабжения, газораспределительных сетей, комплексной компактной застройки, благоустройства территорий и содействия занятости сельского населения.

Добавим, что прием заявок федеральными ведомствами по разным направлениям будет продолжаться. Так, до 8 июля для Росавтодора будут сформирована заявка на строительство подъездных дорог к сельским населенным пунктам. Сейчас она включает в себя девять объектов на сумму 1,2 млрд рублей. В августе-сентябре Минсельхоз РФ объявит прием заявок по направлению «Современный облик сельских территорий».По словам Ильшата Фазрахманова, больше всего заявок передали муниципалитеты Чекмагушевского, Мелеузовского, Буздякского, Янаульского и Благоварского районов. Всего по одной-две заявки подали Туймазинский, Белорецкий, Альшеевский, Гафурийский и Нуримановский районы. Эти районы за свою «инертность» получили шквал негодования со стороны врио главы РБ.