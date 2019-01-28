В Башкирии не успели освоить федеральные деньги выделенные на создание дополнительных мест в детсадах
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Башкирии пришлось вернуть часть федеральных денег, полученных на организацию яслей. Республиканские власти не успели их вовремя освоить.
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«Сейчас Минобразования отрабатывает с Минспросвещения России возврат этих остатков в текущем году», - заявила глава Минфина.Отметим, что ранее власти Башкирии ставили перед собой цель – избавиться от очередей в детских садах не только после 3 лет, но и после полутора лет. Для этого в республике планируют построить новые детские сады с ясельными группами.
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