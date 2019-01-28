В Башкирии не успели освоить федеральные деньги выделенные на создание дополнительных мест в детсадах

Башкирии пришлось вернуть часть федеральных денег, полученных на организацию яслей. Республиканские власти не успели их вовремя освоить.



«Сейчас Минобразования отрабатывает с Минспросвещения России возврат этих остатков в текущем году», - заявила глава Минфина.