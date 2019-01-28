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В Башкирии не успели освоить федеральные деньги выделенные на создание дополнительных мест в детсадах

Добавлено: 28.01.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии не успели освоить федеральные деньги выделенные на создание дополнительных мест в детсадах

Башкирии пришлось вернуть часть федеральных денег, полученных на организацию яслей. Республиканские власти не успели их вовремя освоить.

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Как пояснила на оперативном совещании исполняющая обязанности министра финансов РБ Лира Игтисамова, Башкирия получила 200,4 млн рублей на создание дополнительных мест в детских садах для детей до трех лет, но деньги поступили слишком поздно, потратить их по целевому назначению не успели.
«Сейчас Минобразования отрабатывает с Минспросвещения России возврат этих остатков в текущем году», - заявила глава Минфина.
Отметим, что ранее власти Башкирии ставили перед собой цель – избавиться от очередей в детских садах не только после 3 лет, но и после полутора лет. Для этого в республике планируют построить новые детские сады с ясельными группами.

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