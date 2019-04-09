Радий Хабиров о ситуации с обманутыми дольщиками: "Нужно разговаривать с людьми"
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В Уфе власти в очередной раз обсудили пути решения проблем с долгостроями и взаимодействие с дольщиками. Об этом речь шла на вчерашнем «Стройчасе» с Радием Хабировым, сообщает сайт Newsbash.ru.
Между тем, пять дольщиков этого жилого комплекса, чьи дома не попали в первую очередь дорожной карты, объявили голодовку. По словам председателя инициативной группы дольщиков Зульфии Гайсиной, это незапланированная акция. Она сообщила, что это может быть спровоцировано теми, кто имеет финансовый интерес. Врио главы республики подчеркнул, что в таких ситуациях нужно разговаривать с людьми, и подчеркнул, что все вопросы будут решаться последовательно и эффективно.
«Шантажировать или оказывать на нас давление в данном случае – абсолютно бесполезное занятие», - заявил Радий Хабиров.
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