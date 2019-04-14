Радий Хабиров отметил первые успехи в осовременивании деревень
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал свое решение о запуске так называемых «сходов» граждан в деревнях и программе «Родная улица», сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Мы основываемся на примере ряда сельских поселений, где люди приняли решение самостоятельно осудить торговлю суррогатным алкоголем. Мы подхватили эту инициативу, я попросил, чтобы в республике прошли подобные сходы. Если люди сами скажут «нет» этому негативному явлению, у нас все с вами получится», – заявил он.При этом он подчеркнул, что работа с сельским населением не должна ограничиваться запретами – людям надо давать что-то взамен. В частности, организовывать рабочие места, «расшевеливая экономику», а также поднимая культуру.
«Я не зря запустил программу «Родная улица», чтобы женщины не в сапогах ходили, а в туфлях ходили», – напомнил он (в рамках этой программы в каждом крупном сельском населенном пункте должны будут заасфальтировать хотя бы главную улицу – как отмечал врио главы РБ, это позволит избежать грязи и пыли).В целом Радий Хабиров отметил «первые небольшие успехи» в этом процессе осовременивания деревни. Он попросил подчиненных все проанализировать и через некоторое время снова обсудить эти вопросы.
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