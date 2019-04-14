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Радий Хабиров отметил первые успехи в осовременивании деревень

Добавлено: 14.04.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров отметил первые успехи в осовременивании деревень

Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал свое решение о запуске так называемых «сходов» граждан в деревнях и программе «Родная улица», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как подчеркнул руководитель региона, все это делается для того, чтобы «цивилизовать» деревню.
«Мы основываемся на примере ряда сельских поселений, где люди приняли решение самостоятельно осудить торговлю суррогатным алкоголем. Мы подхватили эту инициативу, я попросил, чтобы в республике прошли подобные сходы. Если люди сами скажут «нет» этому негативному явлению, у нас все с вами получится», – заявил он.
При этом он подчеркнул, что работа с сельским населением не должна ограничиваться запретами – людям надо давать что-то взамен. В частности, организовывать рабочие места, «расшевеливая экономику», а также поднимая культуру.
«Я не зря запустил программу «Родная улица», чтобы женщины не в сапогах ходили, а в туфлях ходили», – напомнил он (в рамках этой программы в каждом крупном сельском населенном пункте должны будут заасфальтировать хотя бы главную улицу – как отмечал врио главы РБ, это позволит избежать грязи и пыли).
В целом Радий Хабиров отметил «первые небольшие успехи» в этом процессе осовременивания деревни. Он попросил подчиненных все проанализировать и через некоторое время снова обсудить эти вопросы.

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