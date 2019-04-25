В Уфе начнет курсировать автобус №291
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С 27 апреля в Уфе начнет курсировать автобус №291. Он будет следовать по маршруту «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» –ДОК – Шакша – Базилевка – Федоровка –Елкибаево – «Уфа-Арена», сообщает сайт Newsbash.ru.
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Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос из-за отсутствия маргруток в Уфе.
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