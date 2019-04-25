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В Уфе начнет курсировать автобус №291

Добавлено: 25.04.19
Просмотров: 74
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе начнет курсировать автобус №291

С 27 апреля в Уфе начнет курсировать автобус №291. Он будет следовать по маршруту «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» –ДОК – Шакша – Базилевка – Федоровка –Елкибаево – «Уфа-Арена», сообщает сайт Newsbash.ru.

В северную часть Уфы будет курсировать новый маршрут

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Как отмечают в администрации города, в схему движения маршруток в Уфе и впредь будут вноситься определенные изменения.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос из-за отсутствия маргруток в Уфе.

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