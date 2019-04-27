В Уфе за загрязнением атмосферного воздуха будет наблюдать специальный пост

В Уфе обустроят пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Появится он в Черниковке на улице Свободы в Орджоникидзевском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.



Власти города готовы предоставить землю около остановки «Больница №17» площадью 31 квадратный метр в бессрочное пользование для возведения объекта. Кадастровый номер – 02:55:030237:1832.Граждане, чьи интересы затрагивает предоставление данного участка, могут обратиться в Управление земельных и имущественных отношений (проспект Октября, 56/3). Вопросы можно задать по телефону: 279-04-19.