В Уфе за загрязнением атмосферного воздуха будет наблюдать специальный пост
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В Уфе обустроят пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Появится он в Черниковке на улице Свободы в Орджоникидзевском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Граждане, чьи интересы затрагивает предоставление данного участка, могут обратиться в Управление земельных и имущественных отношений (проспект Октября, 56/3). Вопросы можно задать по телефону: 279-04-19.
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