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Уфа: план мероприятий к Дню Победы 9 мая

Добавлено: 07.05.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Уфа: план мероприятий к Дню Победы 9 мая

9 мая в Уфе состоится праздничная программа, посвященная празднованию Дня Победы. Мэрия Уфы опубликовала список запланированных мероприятий, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В 8:45 в парке Победы начнется торжественная церемония возложения цветов. С 11:00 до 18:00 на площади перед Русдрамом пройдет показ военной техники и ретро автомобилей, а с 10:00 до 16:00 – акция «Солдатская каша».

Главный праздник состоится на площади имени Ленина. В 10:00 здесь начнется торжественное прохождение военнослужащих воинских частей, учебных заведений, учреждений силовых структур и военной техники, в 11:00 запланирована общереспубликанская «Минута молчания», а с 11:10 до 12:30 – акция «Бессмертный полк».

Затем, с 12:30 до 22:00, на площади пройдет праздничная программа. Завершится День Победы фейерверком в 22:00.

Напомним, 9 мая во время парада Победы закроют проезд по проспекту Октября – с 8:30 до 13:00 перекроют участок от Галле до Шота Руставели. Также по маршруту Северный проезд – Новогорная – Южный проезд будет проезжать военная техника, поэтому граждан просят не парковать автомобили на этих улицах.

Праздничные мероприятия запланированы и в районах Уфы. Так, жители и гости города могут встретить праздник в парках Демский, Первомайский, Волшебный мир, Победы, имени Ленина, имени Мажита Гафури, сквере Волна, а также на площади перед ДК «Моторостроитель».

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