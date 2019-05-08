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Стало известно, в каких районах Башкирии стали меньше рожать

Добавлено: 08.05.19
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Рубрика: Общество
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Стало известно, в каких районах Башкирии стали меньше рожать

В Башкирии только в 13 районах из 54 складывается положительная динамика рождаемости. Согласно отчету Госкомитета РБ делам юстиции, с января по апрель 2019 года в республике на свет появилось 14 037 детей – столько малышей получили свидетельство о рождении, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Это меньше, чем в прошлом году, почти во всех районах стали меньше рожать. Исключение составляют только Стерлитамаксий район, где рождаемость повысилась на 20%, Нуримановский – плюс 11,9%, Ермекеевский – плюс 110,7%, Кугарчинский – плюс 10,1%, Чекмагушевский – плюс 9,4%, Гафурийский – плюс 9,3%, Аскинский – плюс 7,7%, Уфимский – плюс 6,4%, Дуванский – 4,4%, Зилаирский – плюс 2,3%, Шаранский – плюс 1,9%, Илишевский – плюс 1% и Альшеевский – плюс 0,9%.

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