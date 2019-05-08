Стало известно, в каких районах Башкирии стали меньше рожать
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В Башкирии только в 13 районах из 54 складывается положительная динамика рождаемости. Согласно отчету Госкомитета РБ делам юстиции, с января по апрель 2019 года в республике на свет появилось 14 037 детей – столько малышей получили свидетельство о рождении, сообщает сайт Newsbash.ru.
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