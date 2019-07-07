Где в Уфе и районах Башкирии можно обменять транспортную карту на карту "Алга"
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В Башкирии с 4 июля проводится обмен бессрочных транспортных карт ГУП «Башавтотранс» на карты «Алга». Получить новую карту можно будет в кассовых пунктах ГУП «Башавтотранс»:
Районы Башкирии:
‒ кассовый пункт «Аэропорт» (село Булгаково, микрорайон Аэропорт);
‒ кассовый пункт села Кушнаренково (улица 70 лет Октября, 2а);
‒ кассовый пункт села Кармаскалы (улица Султан-Галиева, 18/1).
‒ автовокзал «Южный» (улица Зорге, 13);
‒ кассовый пункт «Бульвар Славы» (проспект Октября, 162);
‒ кассовый пункт «Чайная фабрика» (улица Менделеева, 177/1);
‒ кассовый пункт «Лесопарковая» (улица Менделеева, 207/2);
‒ кассовый пункт «Свердлова» (улица Свердлова, 92);
‒ кассовый пункт «Затон» (улица Ахметова, 295);
- кассовый пункт «Бикбая» (улица Бикбая, 33);
‒ кассовый пункт «Черниковский» (улица Первомайская, 65/1);
‒ кассовый пункт «ДОК» (улица Т. Янаби, 45);
- кассовый пункт «Первомайский» (улица Первомайская, 54).
Также с 8 июля карту ГУП «Башавтотранс» на карту «Алга» можно будет обменять в автобусах «Башавтотранса».
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