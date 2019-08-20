В Уфе пройдет фестиваль цветов «Цветочный карнавал»
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В пятницу, 23 августа, в Уфе состоится праздник «Цветочный карнавал», посвященный Году театра. Мэрия города подготовила развлекательную программу.
В ходе мероприятия жюри выберут лучшую клумбу района и цветочные композиции. Запланировано проведение мастер-классов для детей по флористике, конкурса рисунков на асфальте, викторины «Книжный вальс цветов». Для гостей будут выступать аниматоры и артисты.
Праздник пройдет в сквере «Волна». Начало в 15:00.
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