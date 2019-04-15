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Авария в Кармаскалинском районе: автоледи получила серьезные травмы перевернувшись в кювет

Добавлено: 15.04.19
Просмотров: 143
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
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Авария в Кармаскалинском районе: автоледи получила серьезные травмы перевернувшись в кювет

В Кармаскалинском районе вчера недалеко от деревни Матросовка произошла авария с участием автомобиля Renault Duster. За рулем машины находилась женщина, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Очевидцы сообщают, что автомобиль съехал в кювет, а потом перевернулся. По их словам, водитель получила серьезные травмы: ее в тяжелом состоянии увезли в центральную больницу. Сейчас ее состояние уже стабильное, добавили знакомые потерпевшей на странице в Instagram.

Коллеги пострадавшей также отметили, что женщина всегда водила автомобиль аккуратно, поэтому считают, что ДТП могло спровоцировать плохое дорожное покрытие.
«Дороги там убитые, пешком страшно ходить», - заявили они в соцсети.

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