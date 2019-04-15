Авария в Кармаскалинском районе: автоледи получила серьезные травмы перевернувшись в кювет
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В Кармаскалинском районе вчера недалеко от деревни Матросовка произошла авария с участием автомобиля Renault Duster. За рулем машины находилась женщина, сообщает сайт Newsbash.ru.
Коллеги пострадавшей также отметили, что женщина всегда водила автомобиль аккуратно, поэтому считают, что ДТП могло спровоцировать плохое дорожное покрытие.
«Дороги там убитые, пешком страшно ходить», - заявили они в соцсети.
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