На ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» в Уфе ночью произошел пожар

На производственной площадке ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» в Уфе ночью загорелся гудрон. Как рассказали в МЧС РБ, сообщение о возгорании поступило в 3:41. Всего к месту пожара было направлено 14 единиц техники и 35 человек личного пожарного состава. Выехал к месту ЧП и заместитель начальника главного управления МЧС РБ Виталий Барзайкин, сообщает сайт Newsbash.ru.



Горение было ликвидировано в пятом часу утра. Общая площадь пожара составила 140 квадратных метров.Как сообщают в МЧС, погибших и пострадавших нет.