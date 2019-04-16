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На ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» в Уфе ночью произошел пожар

Добавлено: 16.04.19
Просмотров: 169
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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На ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» в Уфе ночью произошел пожар

На производственной площадке ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» в Уфе ночью загорелся гудрон. Как рассказали в МЧС РБ, сообщение о возгорании поступило в 3:41. Всего к месту пожара было направлено 14 единиц техники и 35 человек личного пожарного состава. Выехал к месту ЧП и заместитель начальника главного управления МЧС РБ Виталий Барзайкин, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Горение было ликвидировано в пятом часу утра. Общая площадь пожара составила 140 квадратных метров.

Как сообщают в МЧС, погибших и пострадавших нет.

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