На ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» в Уфе ночью произошел пожар
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На производственной площадке ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» в Уфе ночью загорелся гудрон. Как рассказали в МЧС РБ, сообщение о возгорании поступило в 3:41. Всего к месту пожара было направлено 14 единиц техники и 35 человек личного пожарного состава. Выехал к месту ЧП и заместитель начальника главного управления МЧС РБ Виталий Барзайкин, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Как сообщают в МЧС, погибших и пострадавших нет.
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