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В Белорецком районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2111 и «Нива»

Добавлено: 19.05.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецком районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2111 и «Нива»

В Белорецком районе вчера лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2111 и «Нива». В результате пострадали четыре человека, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

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По сообщению Госкомитета РБ по ЧС, водитель «одиннадцатой» не уступил дорогу внедорожнику. На место происшествия выехали сотрудники аварийно-спасательной службы, скорая помощь и полиция. Спасатели отключили аккумуляторы и деблокировали водителей.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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