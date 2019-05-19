В Белорецком районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2111 и «Нива»
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В Белорецком районе вчера лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2111 и «Нива». В результате пострадали четыре человека, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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