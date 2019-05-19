В Белорецком районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2111 и «Нива»

В Белорецком районе вчера лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2111 и «Нива». В результате пострадали четыре человека, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.



По сообщению Госкомитета РБ по ЧС, водитель «одиннадцатой» не уступил дорогу внедорожнику. На место происшествия выехали сотрудники аварийно-спасательной службы, скорая помощь и полиция. Спасатели отключили аккумуляторы и деблокировали водителей.Обстоятельства ДТП выясняются.