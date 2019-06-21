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Пожар в Белебее: из многоквартирного дома эвакуировали 30 человек

Добавлено: 21.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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Пожар в Белебее: из многоквартирного дома эвакуировали 30 человек

Сегодня в Белебее, в многоквартирном доме на улице Волгоградской, произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС РБ в 16:04, сообщает сайт Newsbash.ru.

На место прибыли 7 сотрудников и 3 машины 12 отряда ФПС по РБ, врачи, полиция, работники газовой службы и электросетей. Они обнаружили, что из окна лоджии 3 этажа пятиэтажного жилого дома идет густой дым.

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Пожарные эвакуировали 30 человек, среди них было 5 детей. К счастью, пострадавших и погибших нет. В 16:09 пожар локализовали, через 6 минут открытое возгорание было ликвидировано.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС РФ.

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