Азамат Галин начал получать угрозы в свой адрес из-за обещаний нанять адвоката Луизе Хайруллиной

Политолог Азамат Галин, пообещавший нанять адвоката для Луизы Хайруллиной, опубликовал на своей странице в Facebook скриншот сообщения с угрозами в свой адрес, сообщает сайт Newsbash.ru.





Некий пользователь написал Галину, чтобы тот отозвал адвоката, а если он сообщит об угрозах журналистам, «пострадают его дети».

«Мужчина ты умный. Прими правильное решение и живи спокойно», – так заканчивается послание политологу.

«Обещаю Галину адвоката, если ему что-то подбросят за то, что нанял адвоката».

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Реальный ли пользователь соцсети написал это, неизвестно.На своей странице политолог выложил и примеры сообщений, в которых люди поддерживают его решение помочь Луизе Хайруллиной. Также Галин опубликовал у себя шуточный пост другого пользователя:Напомним, о намерении предоставить Луизе Хайруллиной защиту Азамат Галин заявил еще до ее задержания, как только стало известно о совершенном преступлении. Он подчеркнул, что делает это для ее детей, которые могут остаться без опеки (у женщины двое дочерей 8 и 11 лет).Луизу Хайруллину нашли и задержали на прошлой неделе в Казани, сейчас она доставлена в Уфу.