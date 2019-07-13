Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » 17-летняя жительница Сибая устроила аварию, в которой пострадала 8-летняя девочка

17-летняя жительница Сибая устроила аварию, в которой пострадала 8-летняя девочка

Добавлено: 13.07.19
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
Комментарии (0)
Загрузка...
17-летняя жительница Сибая устроила аварию, в которой пострадала 8-летняя девочка

В Башкирии несовершеннолетняя девочка устроила аварию. 17-летняя жительница Сибая села за руль Renault Logan и поехала по дороге Байгужино – Бикъян, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии исключили из "Единой России" оскандалившегося директора колледжа в Сибае

Читайте также:

В Башкирии исключили из "Единой России" оскандалившегося директора колледжа в Сибае
На втором километре дороги она не справилась с управлением и съехала в кювет. Кроме ее в салоне находилась 8-летняя девочка. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Сейчас инспекторы выясняют, как подросток без водительских прав оказался за рулем иномарки.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Авария в Калтасинском районе: на трассе Новый Орьебаш-Старый Орьебаш погибла автоледи опрокинувшись в кювет
Происшествия
Авария в Калтасинском районе: на трассе Новый Орьебаш-Старый Орьебаш погибла автоледи опрокинувшись в кювет
В Башкирии на трассе перевернулось авто: погибла 8-летняя девочка
Происшествия
В Башкирии на трассе перевернулось авто: погибла 8-летняя девочка
Авария в Туймазинском районе: 55-летняя автоледи погибла вылетев в кювет
Происшествия
Авария в Туймазинском районе: 55-летняя автоледи погибла вылетев в кювет
ДТП в Салаватском районе: автоледи опрокинула на обочину авто, пострадал ребенок
Происшествия
ДТП в Салаватском районе: автоледи опрокинула на обочину авто, пострадал ребенок
Три жителя Башкирии разбились в ДТП под Оренбургом
Происшествия
Три жителя Башкирии разбились в ДТП под Оренбургом
Пожилая жительница Баймакского района погибла в ДТП
Происшествия
Пожилая жительница Баймакского района погибла в ДТП
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
Общество / Происшествия
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
В Стерлитамаке мать подозревается в избиении своей дочери
Общество / Происшествия
В Стерлитамаке мать подозревается в избиении своей дочери
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: