17-летняя жительница Сибая устроила аварию, в которой пострадала 8-летняя девочка

В Башкирии несовершеннолетняя девочка устроила аварию. 17-летняя жительница Сибая села за руль Renault Logan и поехала по дороге Байгужино – Бикъян, сообщает сайт Newsbash.ru.



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На втором километре дороги она не справилась с управлением и съехала в кювет. Кроме ее в салоне находилась 8-летняя девочка. Ребенка с травмами доставили в больницу.Сейчас инспекторы выясняют, как подросток без водительских прав оказался за рулем иномарки.