17-летняя жительница Сибая устроила аварию, в которой пострадала 8-летняя девочка
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В Башкирии несовершеннолетняя девочка устроила аварию. 17-летняя жительница Сибая села за руль Renault Logan и поехала по дороге Байгужино – Бикъян, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сейчас инспекторы выясняют, как подросток без водительских прав оказался за рулем иномарки.
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