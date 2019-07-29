В Благовещенском районе в реке Изяк начала массово гибнуть рыба

Жители Башкирии серьезно обеспокоены качеством воды в реке Изяк в районе деревни Турушла, что в Благовещенском районе. Очевидцы сообщают о неприятном запахе и болотно-зеленом цвете воды, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Вонь пошла в пятницу вечером, потом рыба начала выпрыгивать из воды. Ловили сачками и ведрами, сколько смогли. После этого она уже плыла вверх брюхом. Звонили в МЧС, Роспотребнадзор, прокуратуру, полицию, на ТВ. Результата ноль!», – негодуют местные жители.

«А людям что делать? Что пить, чем поливать огород, где мыться? Гуси попили воды из реки и попадали. Дальше что, люди?» – опасаются сельчане.

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Факт гибели рыбы в реке зафиксировали очевидцы – фото и видео опубликованы в соцсетях.Экологическая прокуратура обещала рассмотреть заявку в понедельник на оперативном совещании.