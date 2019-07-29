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В Благовещенском районе в реке Изяк начала массово гибнуть рыба

Добавлено: 29.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенском районе в реке Изяк начала массово гибнуть рыба

Жители Башкирии серьезно обеспокоены качеством воды в реке Изяк в районе деревни Турушла, что в Благовещенском районе. Очевидцы сообщают о неприятном запахе и болотно-зеленом цвете воды, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Вонь пошла в пятницу вечером, потом рыба начала выпрыгивать из воды. Ловили сачками и ведрами, сколько смогли. После этого она уже плыла вверх брюхом. Звонили в МЧС, Роспотребнадзор, прокуратуру, полицию, на ТВ. Результата ноль!», – негодуют местные жители.
Факт гибели рыбы в реке зафиксировали очевидцы – фото и видео опубликованы в соцсетях.
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«А людям что делать? Что пить, чем поливать огород, где мыться? Гуси попили воды из реки и попадали. Дальше что, люди?» – опасаются сельчане.
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