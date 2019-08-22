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Авария в Белорецком районе: в столкновении Skoda Rapid и Volkswagen Passat пострадал 6-месячный ребенок

Добавлено: 22.08.19
Просмотров: 149
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Авария в Белорецком районе: в столкновении Skoda Rapid и Volkswagen Passat пострадал 6-месячный ребенок

Вчера утром в Белорецком районе произошло ДТП. На трассе Уфа – Инзер – Белорецк столкнулись Skoda Rapid и Volkswagen Passat, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Предположительно, 32-летний житель Стерлитамака за рулем чешского автомобиля на перекрестке не уступил дорогу немецкой иномарке. В результате травмы получили оба водителя, два пассажира Skoda, среди которых 6-месячные ребенок, и 34-летняя пассажирка Volkswagen. Их доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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