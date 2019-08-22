Авария в Белорецком районе: в столкновении Skoda Rapid и Volkswagen Passat пострадал 6-месячный ребенок
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Вчера утром в Белорецком районе произошло ДТП. На трассе Уфа – Инзер – Белорецк столкнулись Skoda Rapid и Volkswagen Passat, сообщает сайт Newsbash.ru.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.
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