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Убивший сестру основатель LinguaLeo Айнур Абдулнасыров будет направлен на принудительное лечение

Добавлено: 18.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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Убивший сестру основатель LinguaLeo Айнур Абдулнасыров будет направлен на принудительное лечение

В Башкирии основателя международного онлайн-сервиса по изучению английского языка LinguaLeo Айнура Абдулнасырова направят на принудительное лечение. Весной этого года он убил родную сестру, сообщает сайт Newsbash.ru.


Напомним, трагедия произошла 2 мая в Дюртюлях. 34-летний мужчина зарезал свою старшую сестру. 47-летняя женщина получила 8 ударов ножом, ее тело нашла мать. По данным прокуратуры, погибшая страдала психическим заболеванием, она вела себя неадекватно и провоцировала брата на конфликт.

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Как показала экспертиза, сам Абдулнасыров сам страдает психическим расстройством – он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.
«Уголовное дело направлено в Дюртюлинский районный суд для применения принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», – сообщили в прокуратуре республики.
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