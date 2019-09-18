Убивший сестру основатель LinguaLeo Айнур Абдулнасыров будет направлен на принудительное лечение
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В Башкирии основателя международного онлайн-сервиса по изучению английского языка LinguaLeo Айнура Абдулнасырова направят на принудительное лечение. Весной этого года он убил родную сестру, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, трагедия произошла 2 мая в Дюртюлях. 34-летний мужчина зарезал свою старшую сестру. 47-летняя женщина получила 8 ударов ножом, ее тело нашла мать. По данным прокуратуры, погибшая страдала психическим заболеванием, она вела себя неадекватно и провоцировала брата на конфликт.
«Уголовное дело направлено в Дюртюлинский районный суд для применения принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», – сообщили в прокуратуре республики.Читать еще...
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