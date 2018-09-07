Уфимка сорвалась со скалы

В Уфе молодая девушка упала со скалы. Это случилось вчера вечером в районе Висячего камня.
В 112 позвонили очевидцы, они сказали, что женщина упала в Белую. Спасатели выехали на катере, предполагая, что им придется спасать тонущего человека из воды. Однако на деле все оказалось сложнее.Выяснилось, что девушка упала не воду, а на подножье скалы с большой высоты. У спасателей не было с собой нужного оборудования, поэтому им пришлось использовать подручные средства. Помогали им отдыхающие на берегу.
Сотрудники Управления гражданской защиты позаимствовали у очевидцев лодку – ее использовали как носилки. Спасатели донесли пострадавшую до катера и уже по воде транспортировали ее до машины скорой помощи, которая ждала на нижней площадке СОК «Биатлон». В бессознательном состоянии девушку госпитализировали в городскую больницу.
Известно, что пострадавшая находилась на вершине Висячего камня не одна. После падения неизвестные кричали ей, но никто из них не спустился вниз.
Источник: http://ufatime.ru/
В 112 позвонили очевидцы, они сказали, что женщина упала в Белую. Спасатели выехали на катере, предполагая, что им придется спасать тонущего человека из воды. Однако на деле все оказалось сложнее.Выяснилось, что девушка упала не воду, а на подножье скалы с большой высоты. У спасателей не было с собой нужного оборудования, поэтому им пришлось использовать подручные средства. Помогали им отдыхающие на берегу.
Сотрудники Управления гражданской защиты позаимствовали у очевидцев лодку – ее использовали как носилки. Спасатели донесли пострадавшую до катера и уже по воде транспортировали ее до машины скорой помощи, которая ждала на нижней площадке СОК «Биатлон». В бессознательном состоянии девушку госпитализировали в городскую больницу.
Известно, что пострадавшая находилась на вершине Висячего камня не одна. После падения неизвестные кричали ей, но никто из них не спустился вниз.
Источник: http://ufatime.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Уфа