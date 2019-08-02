На Советской площади в Уфе появится памятник генералу Шаймуратову

В Уфе намерены установить памятник генералу Шаймуратову. Министерство культуры РБ объявило конкурс на лучший проект будущей композиции, сообщает сайт Newsbash.ru.





Известно, что памятник будет стоять на Советской площади, авторов просят учесть это. Заявки на участие в конкурсе принимают до 26 августа в Союзе художников РБ по адресу: Уфа, проспект Октября, 148. К заявке нужно приложить сам проект, графический материал и сметно-финансовый расчет. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (347) 284-42-47.

Минигали Шаймуратов – дипломат, разведчик, генерал-майор 112-й Башкирской (16-й Гвардейской) кавалерийской дивизии. Его дивизия в годы Великой Отечественной войны была 15 раз отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего, как отличившаяся в боях. 3 860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и 5 – полными кавалерами ордена Славы. Такого количества героев войны нет ни в одном соединении Красной Армии. 23 февраля 1943 года Шаймуратов героически погиб при выходе полка из рейда по тылам противника. Посмертно награжден орденом Красного Знамени.





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