На Советской площади в Уфе появится памятник генералу Шаймуратову
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В Уфе намерены установить памятник генералу Шаймуратову. Министерство культуры РБ объявило конкурс на лучший проект будущей композиции, сообщает сайт Newsbash.ru.
Известно, что памятник будет стоять на Советской площади, авторов просят учесть это. Заявки на участие в конкурсе принимают до 26 августа в Союзе художников РБ по адресу: Уфа, проспект Октября, 148. К заявке нужно приложить сам проект, графический материал и сметно-финансовый расчет. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (347) 284-42-47.
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