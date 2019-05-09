Куда обращаться если укусил клещ: список медучреждений Уфы
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В Башкирии продолжается сезон клещей – переносчиков опасных болезней. Число жертв их укусов в республике стремительно растет. Согласно данным Роспотребнадзора по РБ на 25 апреля, количество пострадавших увеличилось с 220 до 564 человек, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Исследовать клеща можно в Уфе в лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РБ по адресу: улица Шафиева, 7. У центра есть также филиалы в Бирске, Стерлитамаке, Туймазах и Нефтекамске.
Если клещ окажется зараженным, Минздрав советует уфимцам немедленно обращаться в медучреждения для оказания экстренной иммунопрофилактики против клещевого энцефалита:
– Городская клиническая больница № 5, находящаяся на улице Цюрупы, 84. Телефон: (347) 250-68-00 (круглосуточно).
– Детская поликлиника № 4, находящаяся на улице Орджоникидзе, 15. Телефон: (347) 283-51-84 (ежедневно, с 8:00 до 22:00 часов).
– Городская клиническая больница № 21, находящаяся на улице Лесной проезд, 3, корпус 3. Телефон: (347) 232-54-91 (круглосуточно).
– Детская поликлиника № 5, находящаяся на улице Маршала Жукова, 18. Телефон: (347)241-27-97 (ежедневно, с 8:00 до 22:00 часов).
– Детская республиканская клиническая больница, находящаяся на улице Степана Кувыкина, 98. Телефон: (347) 229-08-50 (круглосуточно).
– Городская клиническая больница Демского района, находящаяся на улице Правды, 19. Телефон: (347) 227-64-76 (круглосуточно).
– Городская клиническая больница № 10, находящаяся на улице Горького, 47. Телефон: (347) 243-25-38 (круглосуточно).
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