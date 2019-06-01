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В Октябрьском планируют создать клинику для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Добавлено: 01.06.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Октябрьский
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В Октябрьском планируют создать клинику для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

В Октябрьском на базе городской больницы №1 планируют создать клинику для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Инвестор намерен вложить в строительство около 200 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Проект на минувшем «Инвестчасе» представила генеральный директор ООО «Чеховский сосудистый центр» Татьяна Чернигина. Его поддержала и заместитель министра здравоохранения РБ Динара Еникеева. Она отметила, что новый центр будет оказывать жителям западных районов Башкортостана уникальную медицинскую помощь. В качестве мер поддержки власти готовы предоставить инвесторам площади под клинику и подключить их к энергосетям.

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