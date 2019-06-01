В Октябрьском планируют создать клинику для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
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В Октябрьском на базе городской больницы №1 планируют создать клинику для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Инвестор намерен вложить в строительство около 200 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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