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В Башкирии прооперировали ребенка, проглотившего магниты

Добавлено: 04.09.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии прооперировали ребенка, проглотившего магниты

В Месягутовской центральной районной больнице врачи срочно прооперировали маленького ребенка, проглотившего два куска магнита, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщают в пресс-службе больницы, родители забили тревогу, когда их чадо начало жаловаться на боли в животе. Медики обследовали ребенка и направили на операцию, в ходе которой в кишечнике ребенка было обнаружено два магнита. Они были сцеплены между собой, зажав стенки кишечника. Между ними начал развиваться некроз, сообщили в больнице. К счастью, ребенка удалось вовремя спасти благодаря бдительности родителей.

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Врачи отмечают, что подобные предметы обычно задерживаются в пищеводе и не идут дальше желудка, так как путь им преграждают круговые сильные мышцы. Проглатывание таких предметов опасно тем, что они могут повредить тонкую слизистую оболочку органов желудочно-кишечного тракта, в результате может начаться воспалительная инфильтрация и омертвление тканей. В сложных случаях доходит до летального исхода.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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