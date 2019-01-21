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Ветеринары Башкирии предлагают бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства

Добавлено: 21.01.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Ветеринары Башкирии предлагают бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства

Жителям Башкирии предлагают бесплатно привить домашних животных от бешенства. Управление ветеринарии РБ запустило акцию по всей республике.

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Вакцину можно будет получить в течение 2019 года в любом районе Башкирии, причем акция распространяется как на домашних питомцев, так и на крупный рогатый скот, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Вакцинация проводится по средам и субботам с 10:00 до 13:00. Адреса ветстанций можно уточнить на официальном сайте управления. На эти цели республика получил федеральный транш на сумму 38 млн рублей. Из них 31,14 млн рублей направят на сельскохозяйственных животных, остальные 6,8 млн – на собак и кошек.

Добавим, что в 2018 году в Башкирии фиксировалось 12 случаев заболевания бешенством. Семь раз болели кошки или собаки, три раза – коровы, два раза – лисы.

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