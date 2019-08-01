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В уфимской Черниковке целый квартал с двухэтажками пойдет под снос

Добавлено: 01.08.19
Просмотров: 131
Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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В уфимской Черниковке целый квартал с двухэтажками пойдет под снос

В Уфе в разработку отдали квартал с двухэтажками. Администрация города разрешила Инвестиционно-строительному комитету подготовить проект межевания и планировки для участка площадью 20,8 гектара в Черниковке, сообщает сайт Newsbash.ru.

Из постановления следует, что разрабатывать будут квартал между улицами Ульяновых, Интернациональной, Нежинской и Победы. Здесь располагаются в основном двухэтажные дома. Часть из них мэрия разрешила снести еще в 2015 году. Под снос попали дома №26, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 44 на Нежинской; №53, 55, 57, 59, 61а, 63а, 61, 63, 65, 67, 67а на Интернациональной и №4 на Маяковского. На их месте запланировано строительство малоэтажных домов высотой до 6 этажей.

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Также в этом квартале располагается городская больница №13. О судьбе медицинских объектов в документе ничего не сказано.
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