Как власти Башкирии намерены решить кадровый дефицит воспитателей детсадов

В Башкирии в ближайшие два года откроют несколько новых детских садов и расширят существующие. В общей сложности в 2019 году в республике появится 3 019 мест для детей до 3 лет, а к 2020 году – еще 3 890 мест, сообщает сайт Newsbash.ru.



Следовательно, республике понадобятся новые рабочие кадры. А воспитатель, как известно, не самая популярная профессия. Как власти намерены обеспечивать детские сады сотрудниками?По состоянию на 1 января 2019 года в Башкирии работает 14 717 воспитателей. В связи с открытием новых групп республике в этом году потребуется 241 новый сотрудник, а в следующем году – еще 312.





«Кадровую потребность, возникающую в связи с созданием новых дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, планируется нивелировать за счет подготовки специалистов соответствующего профиля, а также путем проведения профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников», – прокомментировал первый заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин.

По подсчетам властей, из вузов этим летом выпустится 211 будущих воспитателей, на них и возлагают надежды. Также министерство направит на переобучение других педагогических сотрудников. В 2019 году дополнительную квалификацию по дошкольному образованию получат 1 269 человек, в 2020 – 4 600.Напомним, ранее мы писали о среднем возрасте школьных учителей в Башкирии и нехватке молодых преподавателей.