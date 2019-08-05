Минобразования Башкирии разъяснило, как поступить родителям, если их детей не берут в школу

В Уфе в этом году в школу пойдут больше 13 тысяч первоклассников. Такие данные назвали в администрации города. Запись и распределение по классам продлятся до 5 сентября, но некоторые родители уже столкнулись с проблемой – их детей не берут в школу, сообщает сайт Newsbash.ru.





Дело в том, что в нескольких учебных заведениях города кончились места, даже тем, кто относится к учреждению по месту жительства, отказывают. В Министерстве образования РБ на объяснили, что школы действительно могут отказать родителям первоклассников из-за отсутствия мест – это единственная причина. Но без образования ребенок не останется.

«В случае отсутствия мест общеобразовательной организации родители или законные представители ребенка для решения вопроса его устройстве в другую общеобразовательную организую обращаются непосредственно в Управление образования по Уфе», – заявили в ведомстве.

То есть родителям достаточно обратиться в РОНО и им подберут другую школу. В том, что все первоклассники будут приняты в школы, пусть и не по месту жительства, уверены и в мэрии. Муниципальные власти сообщили, что к новому учебному году введут в эксплуатацию новые школы. В СОШ №44 после реконструкции появится 1 300 дополнительных мест, а в СОШ №162 в микрорайоне «Яркий» – 1 000 мест.

Кроме того, в существующих школах организуют дополнительные места, всего около 850 по городу. Родителям, которые еще устроили ребенка в школу, рекомендуют зарегистрировать на сайте электронного комплектования школ. Здесь можно подать заявление на прием в первый класс, но только в школу по месту жительства.

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