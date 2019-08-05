Минобразования Башкирии разъяснило, как поступить родителям, если их детей не берут в школу
В Уфе в этом году в школу пойдут больше 13 тысяч первоклассников. Такие данные назвали в администрации города. Запись и распределение по классам продлятся до 5 сентября, но некоторые родители уже столкнулись с проблемой – их детей не берут в школу, сообщает сайт Newsbash.ru.
Дело в том, что в нескольких учебных заведениях города кончились места, даже тем, кто относится к учреждению по месту жительства, отказывают. В Министерстве образования РБ на объяснили, что школы действительно могут отказать родителям первоклассников из-за отсутствия мест – это единственная причина. Но без образования ребенок не останется.
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Кроме того, в существующих школах организуют дополнительные места, всего около 850 по городу. Родителям, которые еще устроили ребенка в школу, рекомендуют зарегистрировать на сайте электронного комплектования школ. Здесь можно подать заявление на прием в первый класс, но только в школу по месту жительства.