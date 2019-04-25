В Стерлибашевском районе агрофирма не выплачивала зарплату своим работникам
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В Стерлибашевском районе агрофирму наказали за долги по зарплате, сообщает сайт Newsbash.ru.
Руководителя организации оштрафовали на 15 тысяч рублей. После проверки агрофирма погасила долги перед сотрудниками.
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