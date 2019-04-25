В Стерлибашевском районе агрофирма не выплачивала зарплату своим работникам

В Стерлибашевском районе агрофирму наказали за долги по зарплате, сообщает сайт Newsbash.ru.



По данным прокуратуры РБ, сельскохозяйственный производственный кооператив имени Матросова не выплачивал 22 работникам заработок с ноября 2018 по январь 2019 года. Сумма задолженности превысила 800 тысяч рублей.Руководителя организации оштрафовали на 15 тысяч рублей. После проверки агрофирма погасила долги перед сотрудниками.