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Бывшего чиновника мэрии Нефтекамска обязали вернуть в бюджет города 1,5 млн рублей

Добавлено: 31.05.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Нефтекамск
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Бывшего чиновника мэрии Нефтекамска обязали вернуть в бюджет города 1,5 млн рублей

Суд обязал бывшего заместителя главы Нефтекамска возместить ущерб, причиненный бюджету. В 2014 году из-за чиновника город потерял 1,5 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый незаконно передал стройфирме 7 тысяч квадратных метров земли в новом микрорайоне для строительства жилья. Компания больше года бесплатно использовала участок, потому что замглавы не согласовал сделку.

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Чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий, работу он потерял. Позже прокуроры обратились в суд с заявлением о возмещении ущерба. Виновный добровольно вернул городу 1,5 млн рублей. Участок, кстати, тоже вернули муниципалитету. Добавим, что бывший глава Нефтекамска сейчас тоже находится под следствием по подозрению в превышении должностных полномочий.

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