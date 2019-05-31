Бывшего чиновника мэрии Нефтекамска обязали вернуть в бюджет города 1,5 млн рублей
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Суд обязал бывшего заместителя главы Нефтекамска возместить ущерб, причиненный бюджету. В 2014 году из-за чиновника город потерял 1,5 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый незаконно передал стройфирме 7 тысяч квадратных метров земли в новом микрорайоне для строительства жилья. Компания больше года бесплатно использовала участок, потому что замглавы не согласовал сделку.
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