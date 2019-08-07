В Белокатайском районе осудят главу сельсовета за служебный подлог
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В Белокатайском районе Башкирии перед судом предстанет 62-летний глава Ургалинского сельсовета. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщает сайт Newsbash.ru.
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