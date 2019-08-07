В Белокатайском районе осудят главу сельсовета за служебный подлог

В Белокатайском районе Башкирии перед судом предстанет 62-летний глава Ургалинского сельсовета. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По материалам уголовного дела, с 2016 по 2018 годы управляющая делами по приказу чиновника подготавливала выписки из похозяйственных книг. На основании документов четверо местных жителей смогли в упрощенной форме оформить в собственность более 1 гектара земли в деревнях Хайбатово, Абсалямово и селе Ургала. Ущерб муниципалитету составил 328 тысяч рублей.Свою вину глава сельсовета не признал. Уголовное дело передано в суд.