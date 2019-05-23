В Башкирии продолжат перевод транспорта на природный газ

В Башкирии транспорт продолжат переводить на природный газ. Об этом заявил врио главы республики Радий Хабиров в ходе газонефтехимического форума в Уфе, сообщает сайт Newsbash.ru.





Он отметил, что уже сейчас Башкортостан является одним из лидеров рынка газомоторного топлива в России – в прошлом году потребление компримированного природного газа превысило 33 млн кубометров. На территории региона действует 16 автомобильных газовых заправок, в ближайшие годы планируется запустить еще четыре.

«Третий год в республике реализуется соответствующая государственная программа. Мы продолжим переводить на природный газ транспорт, строить объекты газомоторной инфраструктуры, подключать к этой работе частных инвесторов», – пообещал врио главы РБ.