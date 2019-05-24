В Башкирии Давлекановский комбинат хлебопродуктов №1 пополнил список участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

В Башкирии список участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» пополнился еще одним предприятием. Теперь туда вошел и Давлекановский комбинат хлебопродуктов №1, сообщает сайт Newsbash.ru.





Отметим, что хлебокомбинат занимается производством и продажей муки, а также переработкой зерна, готовых кормов для животных, оптовой торговлей зерна и хлебопекарней. В рамках нацпроекта организация сможет получить поддержку со стороны государства в виде льготного займа на сумму от 50 до 300 млн рублей под 1% сроком на 5 лет.



Напомним, что ранее правительство Башкирии подписало соглашения о включении в этот нацпроект предприятий «Салаватстекло» и «Салаватский химический завод».