В Баймакском районе построят фабрику для переработки руд
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В Баймакском районе Башкирии построят фабрику для переработки руд с получением медного и цинкового концентратов, сообщает сайт Newsbash.ru.
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