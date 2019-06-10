В Баймакском районе построят фабрику для переработки руд

В Баймакском районе Башкирии построят фабрику для переработки руд с получением медного и цинкового концентратов, сообщает сайт Newsbash.ru.



Такие планы имеются у ООО «Семеновский рудник», ведущего разработку Восточно-Семеновского месторождения золото-медно-цинковых и окисленных руд и месторождения окисленных руд Юлалы. Предполагается, что мощность новой фабрики составит 900 тысяч тонн руды в год. Для обеспечения ее электричеством построят подстанцию мощностью 13 МВт.