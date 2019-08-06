Автопарк "Башавтотранса" на этой неделе пополнится 100 новыми автобусами
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На этой неделе Башкирия получит 100 новых автобусов. Об этом на «Транспортном часе» рассказал глава «Башавтотранса» Надир Самиев, сообщает сайт Newsbash.ru.
В ходе совещания врио глав РБ Радий Хабиров подчеркнул, что все они сразу же должны выходить на маршруты. Ранее, напомним, «Башавтотранс» получил 50 новых автобусов Ford Transit.
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