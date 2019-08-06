Автопарк "Башавтотранса" на этой неделе пополнится 100 новыми автобусами

На этой неделе Башкирия получит 100 новых автобусов. Об этом на «Транспортном часе» рассказал глава «Башавтотранса» Надир Самиев, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Всего в 2019 году автобусный парк предприятия станет больше на 527 автобусов.В ходе совещания врио глав РБ Радий Хабиров подчеркнул, что все они сразу же должны выходить на маршруты. Ранее, напомним, «Башавтотранс» получил 50 новых автобусов Ford Transit.