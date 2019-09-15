Фонд развития моногородов предоставил элеваторному заводу в Кумертау 250 млн рублей
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Фонд развития моногородов в рамках программы поддержки инвесторов выделил на развитие элеваторного завода в Кумертау беспроцентный займ в размере 250 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Средства предназначены на техническое перевооружение комплекса, в частности, на закупку нового сушильного оборудования для зерна и осуществления строительно-монтажных работ.
После реализации проекта будет создано 15 новых рабочих мест, добавили в пресс-службе правительства РБ.
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