Фонд развития моногородов предоставил элеваторному заводу в Кумертау 250 млн рублей

Фонд развития моногородов в рамках программы поддержки инвесторов выделил на развитие элеваторного завода в Кумертау беспроцентный займ в размере 250 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Средства предназначены на техническое перевооружение комплекса, в частности, на закупку нового сушильного оборудования для зерна и осуществления строительно-монтажных работ.

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ООО «Элеватор» занимается производством и продажей продуктов переработки подсолнечника. По словам директора завода Сергея Варламова, запуск нового оборудования позволит увеличить приемку подсолнечника как минимум на две тысячи тонн в сутки, в итоге суммарная производительность составит 4 500 тонн по семенам.После реализации проекта будет создано 15 новых рабочих мест, добавили в пресс-службе правительства РБ.