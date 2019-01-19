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В Башкирии по примеру Чечни попросили списать долги за газ

Добавлено: 19.01.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии по примеру Чечни попросили списать долги за газ

В Башкирии депутат попросил прокурора списать местным жителям долги за газ. По мнению члена КПРФ Дмитрия Чувилина, раз подобная практика применима к Чеченской республике, значит может быть применима и к Башкирии.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Заводской районный суд города Грозный удовлетворил иск прокуратуры Чеченской республики с требованием списать с местных жителей 9 млрд рублей долгов за газ. В обосновании требования значилось, что долги невозможно взыскать, к тому же сбор просроченных платежей вызывает социальное недовольство.
«Очень рад, что Прокуратура Чеченской Республики сумела добиться справедливости и выиграла в суде иск к «Газпрому» о списании с жителей республики 9 миллиардов долгов за газ. Сегодня составил депутатский запрос Прокурору Республики Башкортостан Андрею Ивановичу Назарову, чтобы башкирская прокуратура, так же, как и их чеченские коллеги, обратилась в суд и списала с наших жителей все долги. Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас», – пишет Чувилин.
В своем запросе он подчеркнул, что понимает, что прецедентное право в России не действует, но в основе правовой системы страны лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов между собой, поэтому вполне логично, чтобы долги списали и жителям других регионов. По состоянию на октябрь 2018 года дочернее предприятие «Газпрома» «Газпром межрегионгаз Уфа» недополучило с жителей Башкирии 2,5 млрд рублей.

Отметим, то Дмитрий Чувилин не первый, кто попросил прокуроров последовать примеру чеченских коллег. Подобные запросы написали депутаты Смоленской области и Чувашской республики.

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