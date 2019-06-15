Радий Хабиров высказался о распространении недостоверной информации в соцсетях и интернете

Выступая на конференции «Digital в Курултае», врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с Интернетом и социальными сетями. Он коснулся, в частности, и темы распространения недостоверной информации, приведя цитату Черчилля, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Уинстон Черчилль говорил: "Ты никогда не пройдёшь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку". Вот и мы иногда "включаем Черчилля"», – рассказал Радий Хабиров. «Нам пишут, что мы что-то украли, а я говорю, что мы будем ремонтировать подъезды. Нас резко критикуют, а я отвечаю, что мы сделаем 25 новых парков. То есть мы продолжаем решать свои задачи».

«Уверен, что пройдёт время, и это будет очень удобный, эффективный инструмент, где каждый сможет найти то, что ему нужно», – считает Хабиров.

При этом критерии того, что делать с недостоверной информацией, по его мнению, должны существовать, потому что Интернет и соцсети сейчас – это «взбаламученная вода», которая пока находится в стадии становления и саморегулирования.