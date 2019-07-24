Директором «Башавтотранса» стал полковник в отставке Надир Самиев
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В Башкирии окончательно определились с руководителем «Башавтотранса». Министерство имущественных и земельных отношений РБ с третьей попытки признало конкурс на замещение этой должности состоявшимся, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как следует из официального сообщения ведомства, руководить государственным унитарным предприятием будет полковник в отставке Надир Самиев. С октября прошлого года, когда Радий Хабиров потребовал уволить Разима Махиянова, Самиев исполнял обязанности директора ГУПа. Чтобы избавиться от приставки врио, ему нужно было выиграть в конкурсе.
В июне состоялся третий конкурс. В этот раз Надиру Самиеву удалось защитить свою программу, комиссия поддержала его кандидатуру. Контракт с ним заключат на 5 лет.
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