Радий Хабиров отметил, что не имеет права менять структуру правительства будучи исполняющим обязанности Главы

Врио главы Башкирии Радий Хабиров накануне в ходе интервью «Ведомостям» отметил, что не имеет права менять структуру правительства, будучи не полноправным главой Башкирии, а «исполняющим обязанности». Однако это, по словам Хабирова, «хорошо».



«Есть какое-то время, не принимая судорожных решений, наладить работу в рамках того, что есть. Это не будет так эффективно, как хотелось бы, но с мёртвой точки, может быть, сдвинемся», - отметил Хабиров.Впрочем, некоторые чиновники, как подчеркнул врио главы республики, «ушли сами». Однако стоит напомнить, что Хабиров уже как минимум дважды прямо указывал высокопоставленным чиновникам на дверь – бывшему главе Минэкологии Башкирии и начальнику «Башавтотранса».