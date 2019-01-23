Радий Хабиров отметил, что не имеет права менять структуру правительства будучи исполняющим обязанности Главы
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров накануне в ходе интервью «Ведомостям» отметил, что не имеет права менять структуру правительства, будучи не полноправным главой Башкирии, а «исполняющим обязанности». Однако это, по словам Хабирова, «хорошо».
Впрочем, некоторые чиновники, как подчеркнул врио главы республики, «ушли сами». Однако стоит напомнить, что Хабиров уже как минимум дважды прямо указывал высокопоставленным чиновникам на дверь – бывшему главе Минэкологии Башкирии и начальнику «Башавтотранса».
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