Программа мероприятий к Дню ВДВ в Уфе в 2019 году

2 августа, в День воздушно-десантных войск, в Уфе состоится авиашоу. Праздник начнется в 10:30 в сквере «Волна» с митинга и церемонии возложения цветов, сообщили в мэрии, сообщает сайт Newsbash.ru.





С 12:00 праздничные мероприятия стартуют на аэродроме «Забельский» в поселке 8 Марта. Здесь пройдут показательные выступления парашютистов, представителей малой авиации, вертолетчиков и мастеров рукопашного боя.

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Также запланировано театрализованное представление «Как воюет «десантура» позавидует любой...», выступления ветеранов ВДВ и уфимских творческих коллективов.