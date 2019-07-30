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Программа мероприятий к Дню ВДВ в Уфе в 2019 году

Добавлено: 30.07.19
Просмотров: 125
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Программа мероприятий к Дню ВДВ в Уфе в 2019 году

2 августа, в День воздушно-десантных войск, в Уфе состоится авиашоу. Праздник начнется в 10:30 в сквере «Волна» с митинга и церемонии возложения цветов, сообщили в мэрии, сообщает сайт Newsbash.ru.

С 12:00 праздничные мероприятия стартуют на аэродроме «Забельский» в поселке 8 Марта. Здесь пройдут показательные выступления парашютистов, представителей малой авиации, вертолетчиков и мастеров рукопашного боя.

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Также запланировано театрализованное представление «Как воюет «десантура» позавидует любой...», выступления ветеранов ВДВ и уфимских творческих коллективов.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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