Программа мероприятий к Дню ВДВ в Уфе в 2019 году
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2 августа, в День воздушно-десантных войск, в Уфе состоится авиашоу. Праздник начнется в 10:30 в сквере «Волна» с митинга и церемонии возложения цветов, сообщили в мэрии, сообщает сайт Newsbash.ru.
С 12:00 праздничные мероприятия стартуют на аэродроме «Забельский» в поселке 8 Марта. Здесь пройдут показательные выступления парашютистов, представителей малой авиации, вертолетчиков и мастеров рукопашного боя.
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