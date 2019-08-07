В Башкирии в отделениях Почты России можно пополнить транспортную карту "Алга"

С 1 августа отделения Почты России, расположенные в Башкирии, запустили услугу пополнения транспортной карты «Алга». Добавим, что при этом дополнительных комиссий взиматься не будет, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как пояснили в Гострансе РБ, зачисление денег происходит онлайн, благодаря чему деньги сразу начисляются на счет карты. Новый сервис доступен в 1280 почтовых отделениях республики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Отметим, что продажа ЕТК в отделениях почты началась с 1 июля. На сегодняшний день ее можно приобрести в почтах Уфы и Стерлитамака. В ближайшее время сервис будет запущен в Салавате, заявил директор УФПС РБ Ирек Галимов.Напомним, баланс транспортной карты можно пополнить также в отделениях «Сбербанка» и в мобильном приложении «Сбербанк онлайн».