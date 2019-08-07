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В Башкирии в отделениях Почты России можно пополнить транспортную карту "Алга"

Добавлено: 07.08.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии в отделениях Почты России можно пополнить транспортную карту "Алга"

С 1 августа отделения Почты России, расположенные в Башкирии, запустили услугу пополнения транспортной карты «Алга». Добавим, что при этом дополнительных комиссий взиматься не будет, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как пояснили в Гострансе РБ, зачисление денег происходит онлайн, благодаря чему деньги сразу начисляются на счет карты. Новый сервис доступен в 1280 почтовых отделениях республики.

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Отметим, что продажа ЕТК в отделениях почты началась с 1 июля. На сегодняшний день ее можно приобрести в почтах Уфы и Стерлитамака. В ближайшее время сервис будет запущен в Салавате, заявил директор УФПС РБ Ирек Галимов.

Напомним, баланс транспортной карты можно пополнить также в отделениях «Сбербанка» и в мобильном приложении «Сбербанк онлайн».Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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