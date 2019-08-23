Экс-дознаватель из Уфы, изнасилованная полицейскими, нашла новую работу

Бывшая сотрудница полиции из Уфы, жертва группового изнасилования, вышла на новую работу. Напомним, секс-скандал произошел осенью прошлого года, сообщает сайт Newsbash.ru.





Девушку изнасиловали трое ее коллег, начальники разных отделов полиции Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. После этого и потерпевшую, и мужчин уволили из МВД.

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О новом трудоустройстве экс-дознавательницы сообщила ее адвокат Ирина Валиева. Как рассказала женщина, бывшая сотрудница полиции чувствует себя «замечательно». Где именно теперь работает ее подзащитная, адвокат не сообщила.Сегодня состоялось очередное заседание суда по этому громкому делу. Дальнейшие разбирательства в очередной раз перенесли (сначала заседания откладывали из-за неявок потерпевший, потом – из-за ее плохого самочувствия, а следующий перерыв объявили по ее просьбе).