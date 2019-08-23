Экс-дознаватель из Уфы, изнасилованная полицейскими, нашла новую работу
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Бывшая сотрудница полиции из Уфы, жертва группового изнасилования, вышла на новую работу. Напомним, секс-скандал произошел осенью прошлого года, сообщает сайт Newsbash.ru.
Девушку изнасиловали трое ее коллег, начальники разных отделов полиции Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. После этого и потерпевшую, и мужчин уволили из МВД.
Сегодня состоялось очередное заседание суда по этому громкому делу. Дальнейшие разбирательства в очередной раз перенесли (сначала заседания откладывали из-за неявок потерпевший, потом – из-за ее плохого самочувствия, а следующий перерыв объявили по ее просьбе).
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