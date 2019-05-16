В Татышлинском районе от удара молнии загорелся дом
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В Башкирии в жилой дом ударила молния, вызвав пожар. Несчастный случай произошел 14 мая в селе Верхние Татышлы Татышлинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как рассказали в МЧС, примерно в восемь часов вечера в бревенчатый одноэтажный дом попала молния, из-за чего загорелась одна из стен.
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