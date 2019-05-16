В Татышлинском районе от удара молнии загорелся дом

В Башкирии в жилой дом ударила молния, вызвав пожар. Несчастный случай произошел 14 мая в селе Верхние Татышлы Татышлинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как рассказали в МЧС, примерно в восемь часов вечера в бревенчатый одноэтажный дом попала молния, из-за чего загорелась одна из стен.

Жильцы с грудным ребенком на руках в этот момент были в гостях у соседей. Они услышали, что сработал пожарный извещатель и выбежали на улицу. Поняв, что дом горит, они вызвали спасателей. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание, поэтому ущерб был минимальный, но главное – никто из людей не пострадал.