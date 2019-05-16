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В Татышлинском районе от удара молнии загорелся дом

Добавлено: 16.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Татышлинский район
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В Татышлинском районе от удара молнии загорелся дом

В Башкирии в жилой дом ударила молния, вызвав пожар. Несчастный случай произошел 14 мая в селе Верхние Татышлы Татышлинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как рассказали в МЧС, примерно в восемь часов вечера в бревенчатый одноэтажный дом попала молния, из-за чего загорелась одна из стен.

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Жильцы с грудным ребенком на руках в этот момент были в гостях у соседей. Они услышали, что сработал пожарный извещатель и выбежали на улицу. Поняв, что дом горит, они вызвали спасателей. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание, поэтому ущерб был минимальный, но главное – никто из людей не пострадал.

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