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В Салаватском районе ВАЗ-21074 врезался в «Урал»: пострадали двое

Добавлено: 19.01.19
Просмотров: 29
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе ВАЗ-21074 врезался в «Урал»: пострадали двое

В Башкирии легковой автомобиль влетел под большегруз. ДТП произошло вчера днем в Салаватском районе.

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На 35 километре дороги Кропачево – Месягутово – Ачит ВАЗ-21074 врезался в «Урал», сообщает Новости Башкирии сегодня. 46-летнего водителя легковушки и его 56-летнего пассажира с многочисленными травмами доставили в больницу. 53-летний мужчина за рулем грузовика не пострадал.

Еще одна авария с участием большегрузной техники произошла в Уфе. Напротив дома №57 на улице Богородской столкнулись КамАЗ и Chevrolet Lanos. Медицинская помощь понадобилась 32-летней женщине, которая была за рулем иномарки, и ее 12-летнему сыну. После осмотра врачи отпустили их домой.

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