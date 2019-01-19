В Салаватском районе ВАЗ-21074 врезался в «Урал»: пострадали двое
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В Башкирии легковой автомобиль влетел под большегруз. ДТП произошло вчера днем в Салаватском районе.
Еще одна авария с участием большегрузной техники произошла в Уфе. Напротив дома №57 на улице Богородской столкнулись КамАЗ и Chevrolet Lanos. Медицинская помощь понадобилась 32-летней женщине, которая была за рулем иномарки, и ее 12-летнему сыну. После осмотра врачи отпустили их домой.
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